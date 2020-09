Pacotes de maconha são apreendidos em embalagens de suplemento, no AM

Pacotes de maconha estavam escondidos em embalagem de suplemento alimentar | Foto: Alailson Rodrigues/PC-AM

Manaus - Cerca de 17 quilos de maconha do tipo skunk foram apreendidos na manhã de quarta-feira (2), por volta das 10h, em Manaus. A operação foi uma ação conjunta deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas e do Rio de Janeiro, com o apoio do Receita Federal.

De acordo com o delegado Paulo Mavignier, diretor do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), as equipes localizaram as substâncias ilícitas em uma transportadora, situada na capital amazonense. A droga estava escondida em embalagens de suplemento alimentar.

"Durante as averiguações no local, nós encontramos diversos pacotes de maconha do tipo skunk escondidos em embalagens de suplemento alimentar. Segundo apuramos no decorrer das diligências, essa droga tinha como destino o estado do Piauí", informou Mavignier.

A autoridade policial informou que, apesar de a ação não ter acarretado em nenhuma prisão até o momento, as investigações em torno do caso seguem em andamento.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Suposto ladrão de ouro é preso no município Eirunepé no AM

Marido diz que matou mulher com 30 facadas após crise de ciúmes no AM