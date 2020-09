Homem é preso por estupro cometido em 2015, em Manaus

Railerson dos Santos foi condenado pela Justiça no último dia 24 de agosto | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem identificado como Railerson Silva dos Santos, de 24 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (3). A prisão aconteceu em razão de uma sentença condenatória expedida no último dia 24 de agosto. Santos estuprou uma adolescente de 12 anos em 2015. Na época, a vítima era vizinha dele.

De acordo com os autos, Railerson enviou uma mensagem de texto para a adolescente, no dia do seu aniversário. Ele aproveitou a data para convidar a menor para ir até casa dele. Sozinho, ele levou a vítima para o quarto da mãe dele e teve relações sexuais com ela.

“Ontem saímos em busca para tentar localizar o jovem, mas não obtivemos êxito, pois ele não estava em casa. Informamos à mãe dele para que o mesmo se apresentasse na delegacia para os procedimentos, e na manhã de hoje, ele se entregou”, explicou Carlos Mendonça, delegado que comandou a prisão.

Desfecho

Policiais Civis e equipe da 2ª Seccional do Norte detiveram e conduziram Railerson ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Depois de passar por procedimentos de rotina, ele será encaminhado a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde passará por uma audiência de custódia.

