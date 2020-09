Homem é preso com muda de maconha e porções de drogas na Zona Norte

Os dois suspeitos fugiram e a polícia só conseguiu capturar Francisco | Foto: Divulgação





Manaus - Francisco Antônio Nascimento Araújo foi preso na manhã desta quinta-feira (3), por volta das 10h30, na rua Venezuela, do bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus. Com ele, a polícia localizou uma muda de maconha, porções de drogas e dinheiro.

Conforme a equipe da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a ação iniciou após denúncias informando que dois homens estavam armados e embalando drogas.

Os policiais foram até o local e visualizaram a ação. No entanto, os dois suspeitos fugiram e a polícia só conseguiu capturar Francisco.

No quintal da casa dele foi localizada uma muda de maconha. Dentro da residência, as equipes encontraram mais sete porções de oxi e duas porções de cocaína. Além de R$ 274 e um caderno contendo anotações do tráfico de drogas.

Francisco recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.