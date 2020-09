Balsa e caminhão tanque são apreendidos com materiais explosivos no AM

Caminhão tanque e balsa foram apreendidos na Zona Sul | Foto: Divulgação/Secom

Manaus - Uma balsa e um caminhão tanque, que transportavam materiais com alto risco de explosão, foram apreendidos na noite de quinta-feira (3) no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul da capital. De acordo com a polícia, as apreensões ocorreram de maneira distinta. Porém, em ambos os casos, não foram encontrados documentos ou licenças para o transporte das cargas.

Equipes do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) faziam uma fiscalização na região, por volta das 19h, quando localizaram um caminhão tanque estacionado em um porto particular. O veículo transportava 20 mil litros de diesel marítimo - produto altamente inflamável - e o condutor, de 46 anos, não possuía nenhum documento de autorização para o transporte.

Com isso, o homem foi preso e levado para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP). O caminhão também foi apreendido.

Logo após a apreensão do caminhão, os policiais entraram no porto particular onde o veículo estava estacionado. Lá dentro, os militares encontraram uma balsa de médio porte carregada com 5 mil botijas de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - considerado altamente perigoso -, dispostas de modo inadequado.

O responsável pela embarcação era um homem de 40 anos. Ele não apresentou qualquer documento ou licença de órgãos ambientais para transportar a carga e, com isso, acabou preso. Ele também foi conduzido ao 1º DIP.

Tanto a carga de botijas, quanto a balsa, foram apreendidas.

Segundo o BPAmb, estocar ou transportar produtos e substâncias nocivas à saúde humana e ao meio ambiente, sem as documentações e precauções necessárias, configura crime ambiental. Se identificado, o responsável pode sofrer penalidades previstas na legislação de defesa e preservação do meio ambiente.

