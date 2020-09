Polícia prende grupo criminoso liderado por traficante do CV em Manaus

Os criminosos são responsáveis de vários crimes em Manaus | Foto: Yasmin Feitosa

Manaus - Após a prisão do "Bonde Homicida", novas investigações conseguiram chegar em mais quatro pessoas na última quinta-feira (3), sendo uma delas o responsável pela organização, Maycon Lima Castro, 24, conhecido como "Cachacinha", que estava na rua Mário Ypiranga, no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia, os presos fazem parte do Comando Vermelho (CV) e atuavam na Zona Norte. “Cachacinha” é o principal suspeito de comandar o grupo, o comércio de drogas e homicídio ocorridos nos bairros Mutirão e comunidade Nossa Senhora de Fátima.

Segundo o Coronel Negreiros, da Polícia Militar, a ocorrência iniciou com uma apreensão. "Nós conseguimos na fronteira entre Mutirão e Comunidade Nossa Senhora de Fátima fazer a apreensão do primeiro suspeito, que foi pego com uma quantidade de drogas, e apontou quem seriam os comparsas. A Força Tática conseguiu levá-lo até o outro bairro onde conseguimos fazer a prisão dos outros traficantes", explicou Negreiros sobre a ação da madrugada de terça-feira (1º).

Com “Cachacinha”, a polícia apreendeu três espingardas, duas pistolas, sendo uma 9mm, um revólver e um fuzil. A polícia suspeita que as armas eram utilizadas para prática de homicídios.

De acordo com o Secretário de Segurança Pública, Louismar Bonates, o suspeito se apresentou como responsável da carga.

Na ação de terça, a polícia apreendeu sete armas com o "bonde homicida", sendo sete pistolas de calibre 9mm, além de porções de drogas.

A polícia também informou que “Cachacinha” pode ser o principal meio de elucidar homicídios, que ocorreram nos bairros Mutirão e Nossa Senhora de Fátima. Ele estava sendo procurado há aproximadamente dois meses.

