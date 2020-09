Quarteto é preso em quitinete utilizada como 'boca de fumo', em Manaus

Diversas porções de maconha, cocaína e oxi foram apreendidas | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Dois homens e duas mulheres foram presos na manhã desta sexta-feira (4) no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste da capital. De acordo com a polícia, o grupo utilizava uma quitinete, situada na Rua Violeta Areosa, como "boca de fumo".

A prisão dos suspeitos ocorreu por volta das 7h. Eles foram identificados como Cristilane Martins Lopes, Marcos Alessandro Moreira Duarte, Maurício Cruz de Melo e Viviane Tavares da Silva.

Segundo o delegado Edgar Moura, titular do 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a ação iniciou após denúncias anônimas informando sobre a presença de quatro pessoas e intensa movimentação de usuários de drogas no lugar.

Suspeitos foram conduzidos ao 23º DIP | Foto: Suyanne Lima

"Nossas equipes montaram campana nas proximidades da quitinete e surpreenderam Cristilane no momento em que ela saía do lugar. Ao perceber a presença dos policiais, ela ainda tentou voltar pra casa, mas foi alcançada antes de conseguir fechar a porta. De imediato, flagramos Maurício sentado na mesa com várias porções de drogas", explicou o delegado.

Moura relatou ainda que 20 porções médias de maconha foram apreendidas com Maurício de Melo. Durante as buscas pela casa, foram localizadas mais 44 porções de oxi e mais duas porções de cocaína no quarto onde estavam Marcos Duarte e Viviane da Silva.

O quarteto recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e associação criminosa.

Grupo chegando ao 23º DIP | Autor: Suyanne Lima

Os policiais civis constataram que Marcos Duarte já havia sido preso por tráfico de drogas e corrupção de menores. Ele respondia ao processo em liberdade.

Cristilane Lopes também tinha passagem por tráfico de drogas e estava em liberdade.

Os suspeitos foram apresentados no 23º DIP e devem passar por audiência de custódia.

