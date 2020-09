Homem é preso por furtos de fios elétricos no Ramal do Brasileirinho

Durante a manhã, ele surpreendeu o suspeito no momento em que ele estava em posse de uma serra de cortar ferro e um facão, preparando para furtar mais uma vez | Foto: Divulgação

Manaus - Maycon Marlon de Sena, de 18 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira (4), por volta das 8h30, por furtar fios elétricos de uma usina de energia solar. A ação aconteceu no quilômetro seis do ramal do Brasileirinho, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste.

De acordo com os policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o proprietário do local percebeu há algum tempo que fios elétricos estavam sumindo do lugar. Durante a manhã, ele surpreendeu o suspeito no momento em que ele estava em posse de uma serra de cortar ferro e um facão, preparando para furtar mais uma vez.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

