Homem é morto em Manaus após dizer que tinha 'sangue nas mãos'

Manaus - Um homem identificado apenas como Gilderson Castro, de 40 anos, foi executado a tiros na noite desta sexta-feira (4), por volta das 20h30, na rua J, do bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus. Minutos antes de morrer, homem fez uma revelação: "carrego sangue nas mãos".

De acordo com testemunhas, a vítima estava bebendo em via pública quando foi surpreendida por dois criminosos em uma motocicleta. Eles dispararam, pelo menos, seis tiros contra o homem, que morreu no local.

Policiais militares ainda iniciaram buscas na área, mas os criminosos não foram localizados. Testemunhas afirmam que antes de ser morta, a vítima contou uma história de que teria matado uma pessoa horas antes. Ainda não se sabe se essa seria a real motivação do crime, nem se, de fato, o homem havia matado alguém.

A área foi isolada pela equipe da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que está no aguardo das equipes do Departamento de Perícia Técnico-Científica (DPTC) e do Instituto Médico Legal (IML).

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).