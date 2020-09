Homem é assassinado com seis tiros no bairro Japiim

Manaus – Na tarde deste sábado (5), por volta das 17h, um homem identificado como Deiwydes de Souza Rodrigues, de 40 anos, foi baleado com seis tiros na Praça do Poli, localizada na rua Polivalente, no bairro Japiim I, Zona Sul de Manaus. A 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) esteve no local apurando o caso.

Segundo um conhecido da vítima e algumas testemunhas, Deiwydes estava na praça ingerindo bebidas alcoólicas com um rapaz, que não foi identificado, quando dois homens encapuzados passaram em uma motocicleta e disparam seis tiros contra ele.

Além disso, segundo consulta ao site do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), consta no nome de Deiwydes passagem pela polícia por posse ilegal de armas e por envolvimento com o tráfico de drogas entre os anos de 2016 e 2019.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) esteve na localidade algumas horas depois para fazer a perícia e começar as investigações. Os homens que estavam na moto ainda não foram identificados e nem se sabe a placa do veículo. O Instituto Médico Legal (IML) também esteve no local e foi constato que Deiwydes morreu na hora.

