Corpo de homem é encontrado com sinais de tortura na Zona Norte

Manaus - O corpo de um homem até o momento não identificado foi encontrado na manhã deste domingo (6), por volta das 7h30, nas proximidades de um ramal na avenida Margarita, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus. O cadáver apresentava sinais de tortura.

De acordo com a equipe da 30°Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foram os próprios moradores da área que localizaram o cadáver. O homem estava com a boca amordaçada e mãos amarradas.

Os moradores relataram que nunca haviam visto o homem na área. O corpo pode apenas ter sido abandonado no lugar, que a noite é deserto.

"Conseguimos encontrar uma arma branca ao lado do cadáver. Os peritos identificaram que o crime aconteceu aqui no local e que a vítima foi morta com mais de 30 perfurações nas costas e na nuca. É um crime com características de execução mesmo", explicou o delegado Fábio Silva.

A área foi isolada e o Departamento de Perícia Técnico-Cienfica (DPTC) e Instituto Médico Legal foram acionados para atender a ocorrência.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

