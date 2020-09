Homem é assassinado a terçadadas em ramal de Presidente Figueiredo

Presidente Figueiredo - Rodrigo Carvalho da Costa, de 27 anos, foi assassinado a terçadadas na noite de sábado (5), no Ramal Boa Esperança, no quilômetro 120 da rodovia federal BR-174 em Presidente Figueiredo (distante 107 quilômetros em linha reta de Manaus).

De acordo com policiais civis do município, o acionamento das equipes foi às 20h45. O rapaz estava com vários golpes de terçado pelo corpo. Ele teve os braços e rosto cortado. Foram os moradores do local que encontraram o corpo da vítima.

As investigações estão em fase inicial e informações sobre as circunstâncias e motivação do crime ainda não foram divulgadas. A vítima não portava nenhum material ilícito.

Segundo consulta ao Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Rodrigo foi preso em Manaus, no ano de 2014, por tráfico de drogas.

O caso está sendo conduzido pela 37° Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Presidente Figueiredo.

Leia Mais