Homem é executado com seis tiros em casa de eventos, em Manaus

Manaus - Alexandre Andrade Barroso, de 20 anos, foi assassinado com seis tiros no rosto na noite deste domingo (6) em uma casa de eventos na travessa 24, bairro Japiim, Zona Sul da capital. Testemunhas relataram à polícia que os disparos foram efetuados por um homem que fugiu em uma motocicleta.

O caso ocorreu por volta das 23h. De acordo com a 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima estava ingerindo bebida alcoólica no segundo andar da casa, no momento em que foi surpreendida pelo atirador.

O local é usado para a realização de eventos, como aniversários e outras celebrações particulares. Ainda segundo a polícia, Barroso tinha envolvimento com tráfico de drogas e, por esse motivo, as hipóteses de acerto de contas ou disputa de território não foram descartadas.

Equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que investiga o caso, receberam a informação de que a vítima já havia recebido ameaças anteriormente.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo, que deve ser liberado para os familiares nesta segunda-feira (7).

