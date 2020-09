Motorista de app é encontrado morto dentro do próprio carro, em Manaus

Corpo foi conduzido ao IML, em Manaus | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus - O motorista de aplicativo Carlos Henrique Arcos Bezerra, de 27 anos, foi encontrado morto no interior do próprio carro na tarde de domingo (6). O caso ocorreu na Rua Professora Lila Borge de Sá, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte da capital.

Familiares perceberam que o automóvel permaneceu parado por muito tempo em frente à casa do motorista, que não desceu do veículo. Segundo eles, era comum Carlos cochilar dentro do carro devido a carga horário de trabalho.

Quando os parentes decidiram verificar, encontraram Bezerra no chão do veículo. A polícia foi acionada e descartou a hipótese de homicídio, pois não havia nenhuma marca de violência no cadáver.

De acordo com as autoridades, a morte pode ter sido causada por infarto ou overdose, pois o homem fazia uso de entorpecentes. Uma testemunha afirmou à polícia que viu o motorista consumindo bebidas alcoólicas horas antes de ser encontrado morto.

Procedimentos

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para realizar a remoção do corpo. A causa da morte, de acordo com o boletim eletrônico do órgão, ainda é desconhecida.

