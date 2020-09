Idoso é flagrado abusando sexualmente da neta de oito anos, em Manaus

Ação foi filmada por vizinhos do suspeito | Foto: Erlon Rodrigues/ PC-AM

Manaus - Um idoso de 75 anos foi preso na noite de segunda-feira (7) por suspeita de abusar sexualmente da própria neta, de apenas oito anos. Parte da ação criminosa foi filmada por vizinhos do suspeito. A prisão foi realizada na Rua Acaiaca, bairro Santa Etelvina, Zona Norte da capital.

De acordo com a Polícia Civil, vizinhos do idoso ouviram barulhos oriundos da casa dele e decidiram verificar. Ao chegar no local, eles flagraram o suspeito sem roupas junto à criança. A ação criminosa foi gravada e as imagens foram apresentadas à polícia.

"O vídeo mostra o avô tentando realizar a conjunção carnal com a criança e mostra ainda a vítima realizando sexo oral nele. Mesmo com a presença do vídeo, ele negou a prática. A criança disse em depoimento que era a segunda vez que o avô fazia isso", explicou Paulo Benelli, delegado adjunto da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

Com a formalização da denúncia, a autoridade policial solicitou que o autor das imagens apagasse o material.

Ainda segundo Benelli, o idoso foi apresentado na especializada e responderá por estupro de vulnerável. Ele deve passar por uma audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

