Mulheres são presas levando drogas dentro de creme para cabelo

Manaus- Três mulheres e uma adolescente de 17 anos portando mais de 12 quilos de skunk em embalagens de creme de cabelo foram presas na madrugada desta terça-feira (8). Durante operação de fiscalização no porto de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), os policiais da base fluvial Arpão estavam realizando uma revista na embarcação Puma, quando encontraram as drogas.

De acordo com a polícia, o entorpecente está avaliado em R$ 120 mil. As mulheres têm 19 e 29 anos. Segundo os policiais, durante a realização de revista na embarcação, as proprietárias das malas se mostraram nervosas e, ao ser perguntadas se transportavam carga ilícita, confirmaram que tinha drogas dentro dos potes de creme de cabelo.

As suspeitas foram encaminhadas para base Arpão onde foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Os entorpecentes e as suspeitas passaram por perícia na base e, em seguida, foram encaminhadas para a delegacia de polícia do município.

Integração

Criada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a base Arpão atua de forma integrada com efetivos das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (SEOPI), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), além de médicos, dentistas e enfermeiros.

A ação ocorre em conjunto com a Operação “Hórus”, um dos eixos do Programa Nacional de Segurança de Fronteiras e Divisas (Vigia), do Ministério da Justiça. Além de denúncias ao 181, o disque-denúncia da SSP, é possível repassar informações às equipes da base através do WhatsApp (092) 98435-6203.

*com informações da assesoria

Leia Mais:

Idoso é flagrado abusando sexualmente da neta de oito anos, em Manaus

Vídeo: comerciante é morto e tem corpo jogado em rio de Anamã, no AM