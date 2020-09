Dois são esfaqueados em briga dentro de carro na Zona Leste

Manaus - Duas pessoas ficaram feridas com golpes de arma branca durante uma discussão ocorrida na noite de segunda-feira (7), às 20h40, na rua Coronel Nagib Aidar, no loteamento João Paulo 2, na Zona Leste de Manaus. O fato ocorreu no interior do veículo onde eles estavam.

De acordo com a Polícia Militar, um homem de 26 anos relatou que estava em um veículo modelo Ônix, com mais dois conhecidos, quando ocorreu um desentendimento entre eles.

Um dos ocupantes do carro identificados como José Antônio Souza Teixeira teria atacado o homem e desferido facadas contra ele que reagiu, tomou a faca da vítima e deu um golpe nas mãos do autor.

Os dois feridos deram entrada no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, onde receberam atendimentos médicos. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.



O caso foi apresentado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

