Adolescente é apreendido com arsenal, drogas e granada no Zumbi

A Rocam efetuou a apreensão do menor | Foto: Suyanne Lima





Manaus - Um adolescente de 17 anos, responsável por distribuir drogas e entorpecentes para uma facção criminosa, foi apreendido na tarde desta terça-feira (8), na rua do Igarapé, no bairro Zumbi dos Palmares, na Zona Leste de Manaus. Ele entregou um arsenal de armas e drogas pertencentes aos traficantes que dominam a área.

O tenente Guilherme das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) informou que os policiais estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o adolescente em atitude suspeita. Ele tentou correr das equipes policiais, mas foi alcançado e detido.

Os policiais estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o adolescente em atitude suspeita | Foto: Divulgação





"Ele já estava com uma pochete com grande quantidade de entorpecentes. Ao verificarmos que ele era menor, nós perguntamos de onde ele havia pegado as drogas. Ele mostrou a casa de um suposto traficante e, no momento em que chegamos, houve uma intensa correria e outros suspeitos conseguiram fugir pelos fundos do local", explicou o tenente.

No local foram apreendidas quatro armas, sendo um revólver calibre 38, duas pistolas nove milímetros e uma arma calibre 12, além de uma granada, porções de maconha, oxi e cocaína - que estavam escondidas dentro de uma mamadeira.

O caso foi apresentado na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Ele não tinha nenhuma passagem por ato infracional.

Veja a reportagem: