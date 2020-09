Em Manaus, criminosos furtam carro e levam R$ 10 mil em equipamentos

| Foto: Divulgação

Manaus - Após uma distração de segundos, um empresário, que pediu para ter a identidade preservada, acabou se tornando mais uma vítima de uma quadrilha especializada em roubos e furtos de veículos , em Manaus. A vítima teve pertences subtraídos de seu carro, modelo Kia Sportage. No total, o prejuízo chega a mais de R$ 10 mil. O caso ocorreu na manhã desta terça-feira (8), no estacionamento de um supermercado, localizado na avenida Tancredo Neves, bairro Parque 10, Zona Centro-Sul de Manaus.

A vítima parou no estabelecimento para buscar as compras que haviam sido encomendadas por meio de um aplicativo. Ao sair do carro, o empresário foi alvo dos criminosos - que, supostamente, usaram um dispositivo conhecido como “Chapolin”. O equipamento anula o sinal de alarme e impede o travamento do veículo.

Após confirmar que o golpe deu certo um dos criminosos vai até o carro e consegue recolher os pertences de dentro do automóvel. Câmeras de segurança do estabelecimento registraram o ladrão saindo com a mochila, onde estavam um MacBook e um fone Bluetooth de última geração.

Depois de fazer mais uma vítima, o integrante da quadrilha corre até o outro lado da via, onde entra em um carro modelo Ford KA, vermelho, de placa não identificada.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil . Quem reconhecer o suspeito vídeo pode fazer a denúncia pelo 190 ou 181.

Veja o vídeo da ação do criminoso:

O crime foi flagrado por câmeras de segurança | Autor: Divulgação

