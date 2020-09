Motociclista foge de abordagem e morre ao cair em rua de Manaus

| Foto: Divulgação/Secom

Manaus - Um motociclista identificado como Gabriel Delfino dos Santos, de 24 anos, perdeu o controle da moto, após fugir de uma abordagem policial, e morreu ao cair violentamente na pista. O fato aconteceu na noite da última terça-feira (8), na rua Damião do bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

Segundo os registros do Instituto Médico Legal (IML), o corpo do homem foi removido por volta das 23h. A perícia constatou que a queda violenta ocasionou um traumatismo crânio-encefálico.

O caso aconteceu durante uma abordagem de motos realizada pelos policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), no bairro Monte das Oliveiras, mas Delfino decidiu fugir da abordagem.

"Ao avistar viaturas fazendo abordagens, ele fugiu e a guarnição iniciou um acompanhamento do suspeito, porém o perdeu de vista", informou o relatório policial da 26ªCicom.

Após realizar buscas na região, os policiais encontraram Gabriel caído em via pública. "Ele estava agonizando. A suspeita é que ele tenha passado por um buraco, perdido o controle e teve uma queda violenta".

O caso foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP). O motivo da fuga do rapaz ainda é investigado pela Polícia Civil. Nenhuma restrição ou material ilícito foi encontrado com Gabriel.

