'Pororoca' escapa por pouco após ser baleado por rivais na Redenção

Local onde aconteceu a tentativa de homicídio | Foto: Yasmin Feitosa

Manaus - Um homem identificado como Wendel Adriano, de 19 anos, foi baleado após ser surpreendido por dois criminosos em uma motocicleta. A tentativa de homicídio aconteceu na manhã desta quinta-feira (10), rua Porangatur, no bairro Redenção de Manaus.

Segundo informações colhidas no local do crime, Adriano, que é conhecido como "Pororoca", foi atacado pelos pistoleiros por volta das 5h. Alguns moradores chegaram a relatar que ele teria envolvimento com tráfico.

"Eu acordei com o barulho de uns nove tiros. Dois homens pararam ele na rua e atiraram, mas ele conseguiu correr e escapou", disse uma testemunha, que preferiu não se identificar.

Conforme o relato de moradores da área à polícia que a principal motivação da tentativa de execução seria disputa pelo tráfico de drogas na região.

Adriano foi socorrido e levado para Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul da cidade, com ferimentos na perna esquerda. A vítima, segundo o relatório da Polícia Militar, está fora de perigo.

De acordo com testemunhas, os suspeitos estavam em uma motocicleta, modelo 600 CC, de cor branca. Até momento não há informações de prisões. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

