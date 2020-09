Mais de 9 toneladas de pescado são apreendidos no AM; dois são presos

Apreensão de pescado foi realizada em Manacapuru | Foto: Divulgação/Polícia Militar

Manacapuru (AM) - Um carregamento de 9,5 toneladas de pescado ilegal foram apreendidos em uma embarcação na orla da cidade de Manacapuru, Região Metropolitana de Manaus, nesta quinta-feira (10). A apreensão ocorreu durante uma fiscalização, que resultou na prisão do responsável pelo pescado, e também na prisão de um outro homem, que estava com uma arma de fogo.

Durante revista em uma das embarcações fiscalizadas, os policiais encontraram sete toneladas de pirarucu fresco e 1,5 tonelada de pirarucu seco, que estavam acondicionados debaixo de uma tonelada de outras espécies de pescado. Para a polícia, a forma como o pescado foi dissimulado sugere que o responsável pela carga tinha intenção de burlar a lei do defeso, que veta a pesca do pirarucu o ano todo.

Questionado sobre a procedência e documentação legal da carga, o responsável nada apresentou aos policiais. Com isso, ele foi preso e a carga apreendida.

Em outra embarcação de recreio fiscalizada, um homem foi encontrado portando uma arma de fogo de uso permitido. Entretanto, ele não portava nenhuma documentação legal. Ele foi detido juntamente com o armamento.

Ambos os casos foram apresentados na Delegacia Regional de Manacapuru.

*Com informações da assessoria

