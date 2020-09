Homem tenta correr, mas é preso com arma e drogas na Compensa 2

Parte do material estava escondido em uma mochila | Foto: Divulgação/Polícia Militar

Manaus - Um homem identificado como Thiago Alves da Cruz, de 36 anos, foi preso e uma adolescente, de 16, foi apreendida nesta quinta-feira (10) no bairro Compensa 2, Zona Oeste da capital. Com a dupla, a polícia encontrou porções de drogas, munições e uma arma.

O flagrante ocorreu por volta das 2h45, no beco Campos Sales, onde uma equipe de policiais militares fazia patrulhamento. Cruz e a adolescente estavam na varanda de uma residência, quando perceberam a aproximação policial e tentaram fugir invadindo uma casa na região.

Entretanto, ambos foram interceptados pouco tempo depois. Com Cruz, a polícia encontrou uma mochila que transportava um revólver calibre 30 - com seis munições intactas -, 17 porções de cocaína, um rádio comunicador com carregador, cerca de R$ 147 e um celular.

Já com a adolescente, a polícia apreendeu 15 porções de oxi. Ela foi levada para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI).

Cruz foi conduzido ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado.

