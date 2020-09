Grupo rouba ônibus e leva arma de sargento a paisana, em Manaus

Assalto ocorreu na Avenida Torquato Tapajós | Foto: Yasmin Feitosa

Manaus - Passageiros de um ônibus da linha 560 foram vítimas de um assalto na manhã desta quinta-feira (10). Pelo menos quatro suspeitos participaram da ação criminosa, realizada na Avenida Torquato Tapajós, Zona Norte da capital. Uma das vítimas é um sargento da Polícia Militar, que estava a paisana no coletivo e teve a arma levada pelos criminosos.

As vítimas acionaram equipes da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) logo após o roubo, por volta das 11h. Houve perseguição, mas os quatro suspeitos entraram a pé em uma área de mata na Avenida Torquato Tapajós, nas proximidades de um igarapé, e conseguiram fugir.

Suspeitos fugiram por uma área de mata próxima a um igarapé | Foto: Yasmin Feitosa

Entre as vítimas do roubo, está um sargento da Polícia Militar. Apesar de estar a paisana no momento do da ação criminosa, ele teve a arma levada pelos suspeitos.

A equipe do portal EM TEMPO acompanhou o trabalho da polícia, que realizou incursões na região. Até a publicação desta matéria, não foram informados registros de prisões.

