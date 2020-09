Mulher desaparece depois de marcar encontro por rede social

Jarilene Moreira Nunes entrou em contato com a família e disse estar em cárcere privado | Foto: Divulgação/PC-AM

Manaus - A Polícia Civil faz buscas para tentar localizar Jarilene Moreira Nunes, de 26 anos. Ela desapareceu nesta quinta-feira (10), por volta das 7h, depois que saiu para ir na casa de uma amiga, na Rua Peixe Cavalo, bairro Tarumã-Açu, Zona Oeste da capital.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Jarilene foi vista pela última vez no momento em que saía da casa da irmã, no mesmo bairro onde desapareceu. Ela informou que iria encontrar um indivíduo, que havia conhecido por meio de uma rede social, depois de sair da casa de uma amiga.

Ainda segundo a noticiante, Jarilene já entrou em contato com a família, por meio de telefonema, e afirmou que está sendo mantida em cárcere privado pelo homem com quem havia marcado o encontro. Além disso, ela não soube informar em que local se encontra.

Catarina Torres, delegada titular da Deops, solicita a quem tiver informações sobre o paradeiro de Jarilene, que entre em contato com a especializada pelo telefone (92) 3214-2268, ou com a família pelo telefone (92) 98503-0811.

