Mulher é esfaqueada em frente a neta de nove anos em SP

Após receber uma facada no peito em frente da neta, uma mulher identificada como Aparecida de Fátima Poli Gambim, de 60 anos, morreu nesta sexta-feira (11), em São Carlos (SP). Segundo a polícia, o acusado de esfaquear a vítima é o próprio companheiro. O caso aconteceu no bairro Castelo Branco, no município de São Carlos, no estado de São Paulo.

O cônjuge seria José Carlos Donizete de Almeida, de 60 anos. Ele teria ingerido bebidas alcoólicas e convidou a esposa para ir dormir, ,as a mulher se recusou. A mulher então sinalizou que iria dormir com a neta. Isso causou fúria no homem que pegou uma faca e golpeou Aparecida na região do tórax.

As cenas deste crime foram testemunhadas pela neta de apenas nove anos. A menina ainda tentou ajudar a avó retirando a arma branca, mas sem força suficiente não conseguiu. Desesperada, ela foi para a rua em busca de pedir ajuda dos vizinhos. Porém a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu.

Desfecho

A polícia chegou ao local após ser acionada pela vizinhança. Carlos foi autuado em flagrante e encaminhado ao Centro de triagem de São Carlos. Na delegacia, os policiais identificaram que o suspeito responde pelo crime de estelionato.

