Homem e adolescente são baleados em loja de conveniência na Compensa

Uma das vítimas foi conduzida ao HPS João Lúcio | Foto: Divulgação

Manaus - Enquanto consumia bebidas alcoólicas com amigos, um homem de 21 anos foi vítima de um ataque a tiros no início da manhã deste sábado (12), em uma loja de conveniência situada na Avenida Coronel Cyrillo Neves, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. Uma jovem de 15 anos, que também estava no estabelecimento, foi atingida por um tiro na perna.

Por volta das 5h30, um suspeito se aproximou a pé e efetuou vários disparos. Quatro deles atingiram a cabeça da vítima, além da adolescente que estava no local.

Segundo a 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem foi conduzido ao Hospital e Pronto-socorro João Lúcio, na Zona Leste da capital. Familiares foram até a unidade de saúde e relataram ao EM TEMPO que a vítima estava sofrendo constantes ameaças de morte por parte de um amigo, com quem teve um desentendimento.

Segundo eles, a vítima não possui antecedentes criminais.

Enquanto isso, a jovem atingida na ação criminosa está fora de perigo. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Leia mais:



Homem cai em bueiro após ser baleado e morre no SPA da Redenção