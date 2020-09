Após roubar micro-ônibus, suspeito é perseguido e agredido em Manaus

Suspeito por muito pouco não foi linchado | Foto: Divulgação

Manaus - David de Souza Marques, de 40 anos, foi preso na noite desta sexta-feira (11), logo após roubar passageiros e a renda de um micro-ônibus executivo da linha 842. Antes de ser capturado pela polícia, o suspeito foi perseguido e espancado pela população. O fato aconteceu na Rua Barão do Rio Branco, bairro Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul de Manaus.

Conforme uma das vítimas, que não quis se identificar, David agiu junto com um comparsa. A dupla anunciou o roubo por volta das 19h30.

"Eles usaram facas para ameaçar os passageiros, um deles recolheu a renda do executivo e o outro os pertences. Eles desceram do micro-ônibus e algumas vítimas correram atrás. Um conseguiu fugir e com ajuda de moradores lá da área, conseguiram prender o David", disse o trabalhador.

O suspeito por muito pouco não foi linchado. Ele acabou salvo por policiais da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que faziam patrulhamento na região e deram fim à confusão.

Com David foram recuperados apenas três celulares das vítimas. O comparsa dele fugiu com o dinheiro do executivo e outros aparelhos.

Ele foi encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde deve ficar à disposição da Justiça.

Veja depoimento da vítima na live:

Leia mais:

Grupo rouba ônibus e leva arma de sargento a paisana, em Manaus

Idoso é baleado durante assalto a linha de ônibus 640, em Manaus

Ladrão de ônibus é agredido e chega só de cueca em delegacia de Manaus