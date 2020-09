Pai e filha são baleados em mais um ataque criminoso na Compensa

Inicialmente, vítimas foram levadas para o SPA Joventina Dias | Foto: Divulgação

Manaus - Mais um ataque criminoso, registrado na tarde deste sábado (12), deixou pai e filha feridos no bairro da Compensa 3, Zona Oeste da capital. A dupla, de 21 e oito anos, sofreu a tentativa de homicídio na Rua das Flores.

Conforme informações repassadas pela 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), as vítimas estavam caminhado na via quando foram surpreendidas por dois homens, que estavam em uma motocicleta. Supostamente, o alvo seria o pai, mas foi a filha quem sofreu o ferimento mais grave. A criança foi baleada no tórax, já o homem foi atingido em uma das pernas.

"A motivação desse ataque ainda é desconhecida. Atendemos a ocorrência quando as vítimas já estavam no hospital", explicou o tenente Celso Lopes, da 8ª Cicom.

Feridos, pai e filha foram levados por moradores da área ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, no mesmo bairro.

Após receberem os primeiros atendimentos, as vítimas foram transferidas para outras unidades de saúde. Segundo a polícia, o pai foi encaminhado ao Hospital e Pronto-socorro 28 de Agosto e a filha para o Pronto-Socorro da Criança - Joãozinho, na Zona Leste.

"A principio a menina estava estável e o pai não corre risco de morte", concluiu o tenente. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

