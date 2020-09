Mulher tenta furtar TV de 50 polegadas de supermercado em Manaus

Mulher ainda virou chacota para outros clientes, devido a 'cara de pau' na execução do plano | Foto: Reprodução

Manaus - Uma mulher foi flagrada tentando furtar uma TV de 50 polegadas de um supermercado, localizado dentro de um shopping no bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra a mulher tentando fugir do estabelecimento, mas sendo impedida por um segurança. A gravação começou a circular na madrugada deste sábado (12), mas ainda não há informações de quando as imagens foram feitas.

O plano da mulher foi ousado. Ela entrou no supermercado, colocou a televisão em um carrinho de compras e a embrulhou usando a sacola de outra loja de eletrodomésticos. Em seguida, ela tentou enganar os seguranças, mas foi abordada e desmascarada pela equipe do estabelecimento.

O episódio virou chacota entre os demais clientes, devido a 'cara de pau' que a mulher teve na execução do plano. "Só queria levar uma 'TVzinha'. Besta pra caramba. Pensei que ela queria roubar um quilo de arroz, que tá caro", brinca um homem no vídeo.

Não há informações se a mulher foi penalizada criminalmente.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do supermercado e aguarda uma resposta sobre os procedimentos adotados no caso.

