Homem é preso após tentar matar mulher na frente do filho, em Manaus

Suspeito foi conduzido para a DECCM | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem de 40 anos, identificado como Édson Levi de Almeida, foi preso na manhã deste domingo (13), após tentar matar a esposa dele, uma mulher de 43 anos, com uma facada no pescoço. O filho do casal, de quatro anos, presenciou o crime, que ocorreu durante a madrugada na casa da família, na Rua Platina, comunidade Nova Floresta, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia, o suspeito chegou a socorrer a vítima e a levou para o Hospital e Pronto-socorro (HPS) Platão Araújo. Na unidade de saúde, Almeida alegou que a mulher tentou suicídio, mas a versão dele foi desmentida pelo filho, que contou à polícia que o pai foi o responsável por esfaquear a mãe.

A partir do breve relato da criança, o policial responsável pela segurança do hospital acionou a equipe da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que fez a prisão de Almeida nas dependências do Platão Araújo. Incialmente, o suspeito foi levado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Édson Almeida foi preso em flagrante no HPS Platão Araújo | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Já nas primeiras horas da manhã deste domingo, ele foi encaminhado à Delegacia Especializada em Crimes Contra Mulher (DECCM).

A criança, que está sob a guarda de uma avó, também foi levada para delegacia, onde deve ser ouvida por uma equipe psicossocial. A motivação do crime ainda é desconhecida para a polícia.

Ainda segundo a 14ª Cicom, a mulher teve o esôfago perfurado e está internada na UTI do Platão Araújo, em estado grave.

Leia mais:

30 adolescentes são apreendidos em festa clandestina, em Manaus

Mulher tenta furtar TV de 50 polegadas de supermercado em Manaus