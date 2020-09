Homem tem cabeça esmagada a pauladas e suspeitos acabam presos, no AM

Vítima foi agredida e teve a cabeça esmagada a pauladas | Foto: Divulgação

Presidente Figueiredo (AM) - De forma brutal, um homem identificado como Maciel Gomes Viana, de 35 anos, foi morto na madrugada deste domingo (13). A vítima foi agredida a pauladas e teve a cabeça esmagada. Após uma rápida ação, policiais militares conseguiram capturar os suspeitos do crime, que aconteceu no ramal do Cigano, no município de Presidente Figueiredo (a 107 quilômetros de Manaus).

Por volta de 4h20, a equipe da 7ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foi acionada por populares para o local do homicídio, mas encontraram somente o homem já sem vida. Os suspeitos utilizaram uma espécie de tronco de madeira para espancar a vítima.

Suspeitos foram presos na rodovia BR-174 | Foto: Divulgação

Ainda no local do crime, os policiais receberam as características dos suspeitos e inciaram as buscas nos ramais da região. Os militares conseguiram localizar dois homens que tinham as características citadas tentando fugir pela rodovia BR-174.

A dupla foi identificada como Alex Costa da Silva, de 27 anos, e Wellington da Silva Souza, de 18. Eles estavam em um carro, modelo Fiesta Sedan, de cor azul e placa JXU-2726. Um deles ainda estava sujo com o sangue da vítima.

Durante a abordagem policial, Alex e Wellington não informaram a motivação do crime. Ambos foram encaminhada ao 37º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde devem ficar à disposição da Justiça.

Leia mais:

Corpo decapitado é encontrado em terreno baldio em Manaus

Homem e criança são baleados em mais um ataque criminoso na Compensa



Motociclista morre com cabeça esmagada em acidente na avenida Costa e Silva