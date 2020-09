Porção de ouro é apreendida em vasilha de café no interior do AM

Ouro estava guardado em vasilha de café | Foto: Divulgação/SSP-AM

Coari (AM) - Policiais militares e civis da Base Fluvial Arpão prenderam duas mulheres na noite de sexta-feira (11), que estavam com uma porção de 102 g de ouro. A prisão da dupla, que transportava matéria-prima pertencente à União, foi realizada em uma embarcação que navegava em direção ao município de Coari, a 363 quilômetros de Manaus.

De acordo com informações da polícia, os agentes realizaram uma abordagem na embarcação, que vinha do município de Japurá com destino a Coari. O material apreendido foi encontrado dentro de um pacote que estava escondido em uma vasilha de café.

A Base Arpão atua em conjunto com a Operação “Hórus”, um dos eixos do Programa Nacional de Segurança de Fronteiras e Divisas (Vigia), do Ministério da Justiça. Denúncias podem ser feitas pelo 181, o disque-denúncia da SSP. O serviço é gratuito e disponível para todo o Estado.

*Com informações da assessoria.

