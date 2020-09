Influencer espancada desabafa: "Tentaram furar meus olhos"

Ela não registrou boletim de ocorrência do caso até a publicação da reportagem | Foto: Reprodução

Larissa Marília, de 23 anos, digital influencer, divulgou um vídeo em uma rede social no sábado (12) relatando as agressões das quais foi vítima. Ela foi espancada com pauladas, teve o cabelo cortado e afirma que tentaram arrancar seus olhos na noite de quarta-feira (9) em Jacareí (SP).

Ela não registrou boletim de ocorrência do caso até a publicação da reportagem. A vítima afirma que foi abordada por três mulheres, que a surpreenderam com as agressões.

"Me pegaram por trás. Me deram pauladas e não consegui ver o rosto delas. Fiquei um pouco desacordada, não consegui me mover. As três ficaram dando pauladas na minha cabeça. Cortaram meu cabelo e tentaram furar meus olhos com os dedos", disse.

Uma das agressoras diz em um vídeo que as agressões foram devido a uma traição. No vídeo em que publicou sobre o caso, a jovem nega. "Me asfixiaram e, no fim das agressões, me liberaram para entrar no meu carro e fui procurar a minha mãe. Em seguida, fomos para o hospital", conta a jovem.

"Fiz ultrassonografias para ver se tinha algum coágulo na cabeça ou fratura, mas não apareceu nada. O mais chocante é ver como eu era e como estou agora. Quando me vi no espelho me perguntei quem é essa pessoa?", disse Larissa Marília.

A jovem teve o celular levado pelas agressoras e ainda não registrou boletim de ocorrência do caso. Não há informação sobre a identidade das agressoras. A Delegacia Seccional de Jacareí informou ao G1 que tem conhecimento do caso e que aguarda o registro em um boletim de ocorrência para iniciar a investigação.

