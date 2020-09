Suspeito tenta furtar casa de policial militar, mas acaba preso no AM

Manaus - O que era para ser mais uma tarde de furtos no bairro Parque Dez de Novembro, na Zona Centro-Sul, acabou mal para um homem que não teve o nome revelado pela Polícia Militar. Ele tentou furtar a casa de um policial militar, mas foi rendido e preso. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (14), por volta das 13h, na rua Misushiro.

De acordo com o cabo da Polícia Militar, Silvio Oliveira, ele estava em casa com o filho de seis anos e a esposa, quando a criança avistou o suspeito na cozinha. Imediatamente o filho avisou ao pai que já pegou a arma de fogo e rendeu o suspeito.

"O criminoso já estava na cozinha da minha casa tentando levar algumas coisas, dentre elas um gerador. Na mesma hora eu peguei a minha pistola, corri atrás dele e o alcancei mais à frente. Ele estava com alguns objetos da minha casa e com a furadeira da minha vizinha. Chamei os colegas da 23° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e conseguimos acabar com a trajetória de crimes dele", explicou o cabo.

O policial contou que o suspeito ainda tentou fugir, mas foi contido em um terreno das proximidades. Com ele foram recuperados alguns materiais de furtos e o suspeito informou que já havia cometido crimes naquela área outras vezes.

Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.