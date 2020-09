Família venezuelana procura homem desaparecido em Manaus

Manaus - Edisson Dubelys Montero Molina, de 39 anos, é venezuelano e desapareceu no feriado do dia 7 de setembro em Manaus. A família Molina já procurou ajuda da polícia para encontrar o homem. Ele foi visto pela última vez nas proximidades do Terminal Rodoviário de Manaus, situado na Avenida Djalma Batista, bairro Flores, Zona Centro-Sul da capital.

Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O) registrado por Maria Antônia Molina, mãe de Edisson, a família estrangeira está morando em Manaus há algum tempo. Maria afirmou que o filho saiu para comprar cigarro, por volta das 22h, e não retornou. Ninguém tem notícias sobre o paradeiro dele, e a mulher resolveu buscar ajuda.

O B.O foi registrado na Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops) e o caso está sob investigação da Polícia Civil. A foto divulgada é a única que a mãe tem do filho, mas segundo ela, o filho é alto, pardo, cabelos e olhos negros, corpo atlético.

Ajuda

Quem puder ajudar com informações sobre o paradeiro do venezuelano Edisson, pode entrar em conta com a equipe da Deops pelo número (92) 3214-2268. A delegacia está situada nas dependências da Delegacia Geral, na Avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), Zona Centro-Oeste da cidade.

