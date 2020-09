Procurado pela Interpol, líder de esquema criminoso é preso

As ações ocorreram simultaneamente em Boa Vista, Manaus e Tabatinga. | Foto: Divulgação

Manaus - Um venezuelano, que não teve a identidade revelada, foi preso em Boa Vista durante a operação "Centurião", uma ação da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) com apoio da Divisão de Inteligência e Capturas de Roraima (Dicap), Polícia Federal e Polícia Venezuela.

Conforme o delegado Cícero Túlio, titular da DERFV, o estrangeiro é líder de uma organização criminosa da Venezuela, responsável por "esquentar" (adulterar sinais identificadores de automóveis para ocultar sua origem criminosa) veículos brasileiros de origem ilícita em órgão de trânsito do seu país de origem.

Com o trabalho da organização criminosa, veículos roubados e furtados aqui no Brasil eram legalizados na Venezuela. Ainda segundo o titular da DERFV, as ações ocorreram simultaneamente em Boa Vista, Manaus e Tabatinga.

Outros detalhes da operação devem ser divulgados na manhã desta quarta-feira (16), em coletiva de imprensa marcada na sede da DERFV, no bairro Planalto, Zona Centro-Oeste de Manaus.

