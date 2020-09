Mais de 100 kg de pescado ilegal e quelônios são apreendidos em Manaus

Policiais apreenderam pescado ilegal e quelônios | Foto: Divulgação/Polícia Militar

Manaus - Mais de 100 kg de pescado ilegal e quelônios foram apreendidos em uma embarcação que estava na orla da capital na madrugada desta quarta-feira (16). A apreensão ocorreu durante uma fiscalização realizada na operação "Hórus" e uma pessoa foi detida.

A carga de pescado ilegal foi encontrada por volta das 2h, por equipes do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), com apoio da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães). Ao todo, foram apreendidos 93 kg de pirarucu fresco, 50 de tambaqui e cinco quelônios.

A responsável pela embarcação foi questionada sobre a procedência do material e a guia de transporte, porém, nenhuma documentação foi apresentada. Com isso, todo o material foi apreendido e uma pessoa foi detida e conduzida ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

*Com informações da assessoria

