Traficante 'Farinha' é preso com rifle e munições no AM

Coari - Um traficante conhecido como "Farinha" foi preso na madrugada desta quarta-feira (16), por volta das 01h30, no bairro Santa Helena, em Coari (distante 369 quilômetros de Manaus). Com ele, a polícia localizou um rifle, munições e materiais utilizados pelo crime organizado do município.

De acordo com os policiais do 5° Batalhão de Polícia Militar (BPM), as equipes receberam denúncias anônimas de que traficantes estavam utilizando rádios comunicadores para avisar sobre a presença da polícia naquele bairro. A denúncia dizia ainda que eles costumavam se reunir em uma casa abandonada onde vendiam drogas e escondiam armas.

Após o cerco, os policiais localizaram "Farinha" - que é apontado como um dos principais traficantes de drogas do bairro. Na casa onde ele estava foram encontrados um rifle calibre 44, três munições calibre 44, uma capa de colete balístico, uma arma falsa e um rádio.

O suspeito e o material apreendido foram apresentados na Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.