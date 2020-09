Compras on-line exigem atenção redobrada para evitar golpes

Delegada Ana Cristina Braga fala sobre proteção para internet | Foto: Alailson Santos/PC-AM

Manaus- Aumentou o número de denúncias de estelionato durante a pandemia de Covid-19. Com a exigência por ficar em casa, o comércio on-line foi a opção até para compras básicas, o que pode explicar a escalada nos indicadores. A facilidade de se efetuar uma transação on-line, muitas vezes, esconde armadilhas com prejuízos incalculáveis.

A delegada Ana Cristina Braga elenca medidas que podem trazer mais segurança na hora da compra on-line. Segundo a delegada, é possível identificar se um site é seguro de acordo com a URL (endereço) dele. Se for do Brasil, por exemplo, o final do endereço terá o “.com.br”. Os sites que têm o final somente com o “.com’’ estão ancorados no exterior, o que aumentam as chances de serem fraudulentos.

Outra orientação da Delegacia Interativa é para que o cidadão se certifique se o site possui CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) e se este é válido e condiz com o nome da empresa. O mesmo se atribui ao nome que estiver anexado no boleto bancário. O consumidor deve procurar sites renomados (sites conhecidos), de preferência os que as pessoas próximas já tenham efetuado alguma compra através dele.



Um site que, no ato do pagamento, redireciona o usuário para o Whatsapp não é seguro. Você também pode acessar o site www.reclameaqui.com.br para consultar se há histórico de reclamações sobre a empresa e até mesmo se a companhia existe.

O comprador também deve sempre exigir a nota fiscal do produto. Se a empresa não forneceu essa nota, desconfie e não finalize o procedimento. Todos os passos são válidos para compras em sites e também nas redes sociais. A pessoa que comete a fraude deve responder por estelionato, crime com pena de um a cinco anos, além de multa.

O registro de crimes virtuais pode ser feito no site da Delegacia Interativa no www.delegaciainterativa.am.gov.br. Denúncias que possam levar a prisão de suspeitos de crimes devem ser feitas ao 181, o disque-denúncia da SSP.

