Preso homem por latrocínio de idoso ocorrido em Rondônia

Rondônia- Adriano Vicente, de 30 anos, foi preso pelo latrocínio do idoso Everaldo dos Santos, que tinha 63 anos, ocorrido no dia 13 de setembro deste ano, na cidade de Alvorada do Oeste, no estado de Rondônia.

De acordo com o delegado Francisco Ferreira, a prisão aconteceu na avenida Transamazônica, bairro Centro, naquele município, após informações repassadas pelo diretor do DPI, delegado Bruno Fraga, que recebeu um comunicado da Polícia Civil do Estado de Rondônia, solicitando ajuda para localizar o indivíduo, que se encontrava escondido na casa de parentes em Apuí.

Com a informação, o titular do 71º DIP requisitou ajuda dos policiais militares da localidade para localizar Adriano.

Segunda a investigação, Adriano tinha um caso amoroso com a vítima, e na ocasião, eles se desentenderam, e o autor roubou um cordão do idoso e o agrediu com murros e chutes até a morte da vítima. Após o ato criminoso, o indivíduo deixou o local e fugiu para Apuí, onde permaneceu escondido até o dia da prisão.

“As câmeras de segurança capturaram o momento em que os dois saíam de um bar, provavelmente para o encontro amoroso, e depois de 15 minutos, o autor retornou sozinho. Naquele momento, o idoso já estava sem vida”, explicou Ferreira.

Procedimentos

Adriano foi autuado pelo crime de latrocínio. Ao término dos procedimentos, ele permanecerá na carceragem do município aguardando a transferência para o estado de Rondônia.

*Com informações da assessoria

