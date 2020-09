Grávida é morta a tiros em frente de boate no Centro de Manaus

Manaus - Mais uma mulher foi executada na rua Lobo D’almada, no Centro, na Zona Sul de Manaus. A vítima desta vez foi Márcia Maiane Marques, de 35 anos, que estava gestante de, pelo menos, seis meses. O crime aconteceu na noite desta quarta-feira (16), em frente a uma famosa boate da localidade. Esta é a quarta pessoa morta na mesma rua, sendo que três delas eram mulheres.

Segundo testemunhas, a vítima estava lanchando, sentada no degrau da entrada de um prédio, quando foi surpreendida por pistoleiros. Os criminosos chegaram em um carro, modelo Palio, de cor preta e placa não identificada.

Ainda conforme testemunhas, dois ocupantes desceram do carro, foram até a vítima e efetuaram os tiros. A mulher caiu no local e morreu antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atestou os óbitos do bebê e da grávida.

Cápsulas de pistolas 380 foram encontradas na cena do crime. Policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) isolaram a cena do crime e aguardam a chegada da perícia e equipes da Polícia Civil.

Comovidos, familiares de Márcia estiveram no local, mas não conversaram com a imprensa. Conforme a 24ª Cicom, a mulher teria envolvimento com o tráfico de drogas na região. No local há vários estabelecimentos que possuem câmeras de segurança que devem ajudar a identificar os suspeitos.

