Ao sair para jogar lixo, homem é amarrado e tem casa roubada em Manaus

O suspeito ameaçou a vítima com uma pistola, a levou para dentro da casa e roubou vários objetos | Foto: Divulgação

Manaus - Um morador do bairro Lírio do Vale 2, na Zona Oeste, foi mais uma vítima da insegurança que impera na capital amazonense. A vítima teve a casa roubada na tarde da quarta-feira (17) e foi deixada amarrada dentro do imóvel, localizado na rua Lapão.

Segundo a Polícia Militar, por volta das 15h30, a vítima saiu da residência para jogar o lixo doméstico na área externa, quando foi rendida por um criminoso que chegou em um carro, de características não divulgadas.

O suspeito ameaçou a vítima com uma pistola, a levou para dentro da casa e roubou vários objetos. O ladrão ainda amarrou o homem em uma mesa e fugiu do local, sem ser identificado.

Após pedir por socorro, a vítima acionou a 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que ainda fez buscas na região, mas não encontrou nenhum suspeito.

O homem foi orientado pela Polícia Militar a registrar o caso na delegacia da área, para que a Polícia Civil possa investigar o caso.

Leia mais

Bandido perigoso: 'Viatura' é preso e polícia do AM descobre 360 B.Os