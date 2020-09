Homem é assassinado com punhal e suspeito é preso no AM

Envira - José Araújo Albuquerque, de 27 anos, foi brutalmente assassinado com um golpe de punhal, na noite de quinta-feira (17), por volta das 18h30, em Envira (distante 1208 quilômetros em linha reta de Manaus). O suspeito do crime identificado como Raimundo Nonato Ximendes de Souza, de 37 anos, foi preso em flagrante pelo crime.

De acordo com a equipe do 10° Grupamento de Polícia Militar (GPM), foi a própria mãe da vítima que compareceu na base policial para informar o homicídio de José. O crime ocorreu na rua Manoel Dias, no bairro Centro, em Envira.

Uma equipe foi até o local e constatou a veracidade do crime. José foi atingido com um golpe na perna esquerda. Ele não resistiu e morreu na via pública.

O suspeito foi localizado ainda nas proximidades do local do crime com a arma branca nas mãos, uma faca do tipo punhal. Ele foi preso em flagrante. A motivação do crime ainda será investigada.

Raimundo foi apresentado na 66° Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde irá ficar à disposição da Justiça. Ele deve responder pelo crime de homicídio.

O corpo da vítima foi encaminhado ao necrotério municipal para exame de necropsia.

