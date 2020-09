Homem é preso ao ser flagrado roubando fios de cobre em Policlínica

Manaus- Um morador de rua identificado como Guilherme Ferreira da Silva, de 35 anos, foi preso em flagrante furtando tubos de cobre dos condicionadores de ar da Policlínica Zeno Lanzine. O caso aconteceu neste sábado (19), na avenida Autaz Mirim, nº 7035, bairro Tancredo Neves, zona Leste de Manaus

Testemunhas da região presenciaram o crime e acionaram a Polícia Militar. A equipe da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) chegou ao local da denúncia e avistou Guilherme com os tubos em mãos e tentando remover mais itens.

Espancado em outro assalto

O suposto assaltante, estava com hematomas e escoriações por todo o corpo. Questionado pelos policiais sobre a razão das lesões, Guilherme contou que havia sido espancado por outro assalto. "Há uns três dias um pessoal me pegou roubando e me bateu. Fui espancado por eles e fiquei machucado", contou o morador de rua.

Desfecho

O assaltante não resistiu a prisão e foi conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde deve passar pelos procedimento cabíveis.

