Idoso que estuprou e engravidou adolescente é preso em Manaus

A equipe de investigação do 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob a coordenação do delegado Luciano Calixto, prendeu, nesta segunda-feira (21), por volta das 10h, um idoso de 61 anos, em cumprimento a mandado de prisão em razão de sentença condenatória por estupro ocorrido no dia 21 de junho de 2014. A vítima foi uma adolescente que na época tinha 15 anos.

Conforme a autoridade policial, o infrator possuía um relacionamento com a tia da vítima e, na ocasião do crime, conforme consta nos autos, o homem entrou no banheiro onde a adolescente tomava banho e usando da força física, tampou a boca dela, a empurrou contra a parede e consumou o ato sexual. E pelo fato de não ter utilizado preservativo, o crime resultou na gravidez dela.

“O mandado de prisão em nome dele foi expedido no dia 26 de junho deste ano, pela juíza Articlina Oliveira Guimarães, da 2ª Vara Especializada em Crimes Contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes. Após tomarmos conhecimento da ordem judicial, iniciamos as diligências e conseguimos localizar e prender ele no bairro Presidente Vargas, zona sul de Manaus”, explicou o delegado Luciano Calixto.

Procedimentos

O homem foi condenado por estupro. Ao término dos trâmites cabíveis, ele será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde deverá passar por audiência de custódia.

*Com informações da assessoria