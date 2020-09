Homem é morto em bar lotado de Manacapuru: veja o momento da execução

O jovem nem teve tempo de reagir. Ele foi morto na frente de várias pessoas | Foto: Divulgação





Manacapuru - Francisco Célio Silva de Almeida, que tinha 31 anos, foi executado na madrugada de segunda-feira (21), por volta de 00h25, em um bar localizado no bairro Centro, em Manacapuru (distante 68 quilômetros de Manaus). O crime foi presenciado por várias pessoas e uma câmera de segurança flagrou a movimentação no local.

De acordo com testemunhas, a vítima teria sido surpreendida por, pelo menos, três criminosos e atingida por tiros. O delegado Rodrigo Torres, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru, destacou que as investigações preliminares do crime apontam para um acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas. Há informações de que Francisco estaria devendo os traficantes da cidade.

O titular da DIP de Manacapuru destacou, ainda, que as diligências seguem em andamento, a fim de identificar e prender o autor do crime. O corpo da vítima foi removido ao necrotério municipal.