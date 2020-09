'Elias Maluco', maior traficante do RJ, morre em presídio federal

Elias Maluco foi preso em setembro de 2002 e, em 2005, foi condenado a mais 28 anos | Foto: Divulgação

Elias Pereira da Silva, conhecido como Elias Maluco, considerado um dos principais traficantes de drogas do Rio de Janeiro, foi encontrado morto nesta terça-feira (22), na Penitenciária Federal em Catanduvas, na região oeste do Paraná.

De acordo com o Departamento Penitenciário (Depen), a Polícia Federal (PF) foi chamada para fazer perícia no local. O Instituto Médico-Legal (IML) também foi acionado, mas informou que só fará a retirada do corpo após a perícia.

O corpo de Elias Maluco foi encontrado com sinais de enforcamento. A causa da morte, no entanto, não foi divulgada oficialmente.

Elias Maluco foi preso em setembro de 2002 e, em 2005, foi condenado a 28 anos e seis meses de prisão pela morte do jornalista Tim Lopes.

Em 2013, foi sentenciado a mais 10 anos, sete meses e 15 dias de prisão. Desta vez, pelo crime de lavagem de dinheiro. A mulher e a sogra dele também foram condenadas pelo mesmo crime.

