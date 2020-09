Criminoso espera shopping de Manaus fechar e furta 40 celulares

As imagens mostram o suspeito deixando o local após às 23h | Foto: Divulgação





Manaus - Um homem ainda não identificado pela polícia furtou 40 aparelhos celulares avaliados em mais de R$ 120 mil no fim da noite de terça-feira (22). O caso aconteceu em uma loja de departamentos situada em um shopping no bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, o crime teria iniciado por volta das 21h30. O suspeito teria se escondido na loja e esperado o local fechar para agir.

O furto foi flagrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento e o gerente acionou a equipe da 16ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). As imagens mostram o suspeito deixando o local após às 23h, com uma mochila de carrinho, onde estavam os aparelhos celulares.

O estoque da loja ficou completamente bagunçado e o criminoso ainda fez um buraco na parede da loja. Cada celular custa, em média, cerca de R$ 3 mil. O caso já está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd). O delegado Aldeney Goes informou ao Em Tempo que tem informações importantes sobre o caso e as equipes já estão em campo.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da loja de departamentos e do shopping para saber os procedimentos adotados, mas não recebeu resposta até a publicação da matéria. Assim que obtivemos a nota, o material será atualizado.