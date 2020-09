Homem baleado na testa morre no SPA da Compensa

Manaus - Um homem de 37 anos morreu nesta quarta-feira (23), após ser baleado no beco Brasiléia, no bairro Compensa 2, na Zona Oeste de Manaus. A vítima ainda chegou a ser socorrida, mas morreu no Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) Joventina Dias, situado no mesmo bairro.

De acordo com a equipe da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), ele foi atingido por um tiro na testa, além de outras partes do corpo. Testemunhas contaram que apenas um suspeito efetuou os disparos e fugiu a pé pelo beco.

O corpo dele foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Outra Morte

Essa é a segunda morte ocorrida nesta quarta-feira (23), na Compensa. Durante a madrugada, por volta das 3h50 da manhã, próximo ao campo do CDC, moradores informaram um homem conhecido como "Bil" havia sido morto a tiros por pessoas não identificadas com um tiro na testa.

Segundo registros do IML, o homem aparenta ter entre 35 a 45 anos e segue sem identificação oficial.