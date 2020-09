Em Manaus, Denarc prende dupla com maconha avaliada em R$ 90 mil

Os suspeitos foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas | Foto: Divulgação

Manaus - Após uma investigação de 10 dias, a equipe do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) prendeu, nesta quinta-feira (24), dois homens, que não tiveram as identidades divulgadas. Na ocasião, foram apreendidos 18 quilos de maconha, avaliados em R$ 90 mil. Parte da droga estava escondida no forro de uma residência, localizada na avenida Dona Otília, conjunto Cidadão 10, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

O diretor do Denarc, delegado Paulo Mavignier, explicou que a equipe estava monitorando os suspeitos e nesta quinta conseguiram capturá-los em flagrante.

"Ele usavam a casa para esconder os entorpecentes. Do imóvel, o material ilícito era distribuído em um veículo para bocas de fumo da capital. Hoje, a equipe conseguiu deter a dupla no momento que iria fazer o transporte de parte da droga", disse Mavignier.

Ainda de acordo com o delegado, dois quilos de maconha foram encontrados no carro dos suspeitos e, durante as buscas na residência, mais 16 quilos da droga foram achados no forro da casa.

Os suspeitos foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Eles foram encaminhados à sede do Denarc e, nesta sexta (25), serão levados para audiência de custódia.

